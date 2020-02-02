Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli tipi yer yer 2 metreyi aşan kar birikintilerine neden oldu. Bir çok araç kara gömüldü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Rüzgarın etkisi ile metal elektrik direkleri eğilerek kullanılmayacak hale geldi.
Gürün’de tipi hayatı felç etti! Kar, arabaların boyunu aştı
02.02.2020 - 10:34 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Gürün ilçesinde bir süredir etkili olan tipi hayatı felç etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kar,kış,Sivas,
678892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/678892.aspx
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