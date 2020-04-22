İDDEF’ten yapılan açıklamada, bu seneki ramazan çalışmalarının özellikle yurt içinde yoğunlaştırılacağı ifade edildi. Ayrıca Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlardaki 33 ülke 106 bölgeye de “İyiliğe Dokun” sloganıyla yardımlar uluştırılacak. Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerine de ağırlık verilecek. Ramazan sebebiyle çalışmalara erken başlandığı ve hayırseverlerin yardımlarının ulaştırıldığı da ifade edildi. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ile birlikte ramazan ayı içerisinde de bağışlar teslim edilecek. İDDEF ayrıca “Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu bu zor günleri iyilik kolaylaştıracak, iyilik refahlatacak. Zekât, fitre ve bağışlarınızla bu ramazan ve her zaman iyiliğinizle gönüllere dokunabilirsiniz” şeklinde bir açıklama da yaptı. Bağışlar, iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor.
33 ülke 106 bölgeye yardım eli
22.04.2020 - 01:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 - 01:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020 yılı ramazan kampanyasını “İyiliğe Dokun” sloganıyla gerçekleştirecek olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye ve yardımları, koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen Türkiye’nin 81 şehrindeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Ayrıca yardımların bir kısmı da Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlardaki muhtaç kimseler ve medreselerde eğitim gören ilim talebelerinin evlerine teslim edilecek. 2020 yılı için fitre bedeli 27 lira olarak belirlenirken içerisinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler 120 lira bağışta bulunabilecek.
Etiketler : Türkiye Gazetesi,İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu,İDDEF,
698352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/698352.aspx
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