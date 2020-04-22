Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDDEF’ten yapılan açıklamada, bu seneki ramazan çalışmalarının özellikle yurt içinde yoğunlaştırılacağı ifade edildi. Ayrıca Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlardaki 33 ülke 106 bölgeye de “İyiliğe Dokun” sloganıyla yardımlar uluştırılacak. Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerine de ağırlık verilecek. Ramazan sebebiyle çalışmalara erken başlandığı ve hayırseverlerin yardımlarının ulaştırıldığı da ifade edildi. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ile birlikte ramazan ayı içerisinde de bağışlar teslim edilecek. İDDEF ayrıca “Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu bu zor günleri iyilik kolaylaştıracak, iyilik refahlatacak. Zekât, fitre ve bağışlarınızla bu ramazan ve her zaman iyiliğinizle gönüllere dokunabilirsiniz” şeklinde bir açıklama da yaptı. Bağışlar, iddef.org internet sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor.