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Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı Bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
07.07.2020 - 11:32 | Son Güncelleme: 07.07.2020 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı Bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist icra edilen operasyonlarda gözaltına alındı."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
716271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/716271.aspx
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