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Yaşam

12 yılda 8 dünya rekoru! Dünyanın en uzun boylu kadını yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda, hastalığının ismi değişti

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12 yılda 8 dünya rekoru! Dünyanın en uzun boylu kadını yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda, hastalığının ismi değişti

2 metre 13 santimetrelik boyuyla 2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 29 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 8 dünya rekoruna daha ismini yazdırdı. Genetik haritasının Fransa’da incelendiğini belirten genç kız, Weaver sendromu olarak tanı konulan hastalığının Moreno-Mishimura-Scheibe sendromu olarak değiştiğini söyledi. Hayatı belgesele de konu olan Gelgi “Umuyorum bu belgesel biraz daha günlük hayatımızın, yaşadıklarımızın, deneyimlerimizin anlaşılmasında, insanların empati geliştirmesinde önemli bir rol oynamıştır" dedi.

12 yılda 8 dünya rekoru! Dünyanın en uzun boylu kadını yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda, hastalığının ismi değişti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 12 yılda 8 kez Guinness Rekorlar Kitabı'na ilham kaynağı oldu.  

2 metre 13 santimetrelik boyuyla ilk kez 2014 yılında "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Gelgi, başka rekorlara da adını yazdırdı.

12 yılda 8 dünya rekoru! Dünyanın en uzun boylu kadını yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda, hastalığının ismi değişti

12 YILDA 8 AYRI REKOR

12 yılda 8 ayrı dalda rekor kıran Gelgi, 2014 yılından bugüne; "Dünyanın en uzun boylu 18 yaş altı genç kızı", "Dünyanın en uzun boylu kadını", "Bir kadının sahip olduğu en büyük el", "En uzun parmaklar" ve "En uzun sırt rekoru", "En büyük ayak ölçüsüne sahip kadın", "Bir kadının sahip olduğu en büyük kulaklar" ve "En uzun boylu doğmuş kız bebek" rekorlarının sahibi oldu.

12 yılda 8 dünya rekoru! Dünyanın en uzun boylu kadını yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda, hastalığının ismi değişti

“REKORLARI GÖRÜNÜR OLMAK İÇİN KULLANDIM”

Rekorlarının hayatına olumlu katkılar sağladığını ancak asıl amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Gelgi, "Fakat ben daha çok bu rekorları görünür olmaya ve bu sayede benimle benzer durumdaki bireylere ilham olmaya, yalnız olmadıklarını göstermeye, anlatmaya, görsel sahip olduğumuz özelliklerle başarabileceğimiz şeyler olduğunu ifade etmek amacıyla kullandım diyebilirim" dedi.

12 yılda 8 dünya rekoru! Dünyanın en uzun boylu kadını yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda, hastalığının ismi değişti

GENETİK HARİTASI FRANSA’DA ARAŞTIRILIYOR

Doğumundan itibaren hızlı büyümeye neden olan nadir bir sendromla yaşayan Gelgi, yıllardır kendi genetik özelliklerinin aydınlatılması için yürütülen araştırmalara katkıda bulunuyor. 2018-2019 yıllarında yapılan genetik testlerde DNA'sında bilinen bir mutasyon tespit edilemediğini aktaran Gelgi, genetik haritasının Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'nde detaylı biçimde araştırıldığını belirtti.

12 yılda 8 dünya rekoru! Dünyanın en uzun boylu kadını yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda, hastalığının ismi değişti

“BAZI AKADEMİK YAYINLARIM OLDU”

Durumunun artık Moreno-Nishimura-Schmidt (MNS) sendromu olarak ifade edildiğini söyleyen Gelgi, "Yakın zamanda aktivistlik ve farkındalık oluşturma çalışmalarına dair bazı akademik yayınlarım oldu. Bu akademik yayınlar benim 12 yıl boyunca, hızlı büyüme sendromları ve skolyoz, yani omurga eğriliği konusundaki yaptığım çalışmaları, kendi deneyimlerimi, görüşlerimi ve aynı zamanda bilimsel kanıtları da içermektedir" diye konuştu.

12 yılda 8 dünya rekoru! Dünyanın en uzun boylu kadını yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda, hastalığının ismi değişti

2 metre 13 santimetrelik boyuyla 2024 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 29 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 8 dünya rekoruna daha ismini yazdırdı. Genetik haritasının Fransa’da incelendiğini belirten genç kız, Weaver sendromu olarak tanı konulan hastalığının Moreno-Mishimura-Scheibe sendromu olarak değiştiğini söyledi. Hayatı belgesele de konu olan Gelgi “Umuyorum bu belgesel biraz daha günlük hayatımızın, yaşadıklarımızın, deneyimlerimizin anlaşılmasında, insanların empati geliştirmesinde önemli bir rol oynamıştır" dedi.

12 yılda 8 dünya rekoru! Dünyanın en uzun boylu kadını yine Guinness Rekorlar Kitabı'nda, hastalığının ismi değişti

HAYATI BELGESELE KONU OLDU

Amacının kendi ile benzer durumda olan kişilere ışık tutabilmek olduğunu belirten Gelgi, mart ayında ABD'de yayımlanan ve nadir durumlara sahip bireylerin günlük yaşamlarıyla tıbbi geçmişlerine odaklanan bir belgesel serisinin çekimlerine katıldığını anlattı. 

Belgeselin dördüncü bölümde yer aldığını ve böyle özel bir projede birçok ilham verici katılımcıyla yer almaktan mutlu olduğunu aktaran Gelgi, "Temmuz ayında belgeselimiz Amerika'da yayınlandı ve daha sonra dünyanın farklı ülkelerine dağıldı. Çok kısa zaman önce de Türkiye'de vizyona girdi ve ben de çok güzel geri dönüşler aldım. Böyle programlarda yer almanın, görünür olmanın farklılığı olan bireylere ilham verme konusunda veya bizim hayatımızı bilmeyen, farkında olmayan kişileri aydınlatmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bu belgesel biraz daha günlük hayatımızın, yaşadıklarımızın, deneyimlerimizin anlaşılmasında, insanların empati geliştirmesinde önemli bir rol oynamıştır" ifadelerine yer verdi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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