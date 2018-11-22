Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesinde 3 Afganistan, Kofçaz ilçesinde 7 Pakistan, 7 Afganistan, İl merkezine bağlı Asilbeyli köyünde 48 Pakistanlı olmak üzere toplamda 65 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca 48 kaçak göçmene organizatörlük yapan Ö.Y. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan 65 yabancı uyruklu şahıs Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kırklareli’nde 65 kaçak göçmen yakalandı
22.11.2018 - 09:37 | Son Güncelleme: 22.11.2018 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından ayrı gruplar halinde toplamda 65 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : Kırklareli,kaçak,
589846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589846.aspx
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