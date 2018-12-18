Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUDO’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklama göre, 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 16.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.