BUDO’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklama göre, 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 16.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
18.12.2018 - 16:16 | Son Güncelleme: 18.12.2018 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
Etiketler : budo,
594043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594043.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER