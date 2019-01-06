Bala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07.Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde Eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir" denildi.
Ankara'nın Bala ilçesinde okullar tatil edildi (7 Ocak 2019 kar tatili)
06.01.2019 - 21:57 | Son Güncelleme: 06.01.2019 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulları tatil edildi.
Kaynak: İHA
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