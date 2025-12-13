Hollywood yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu Quentin Tarantino’nun Pulp Fiction filminde canlandırdığı unutulmaz Zed karakteriyle sinema tarihine geçen oyuncu Peter Greene daha önce hayatını sonlandırmaya çalışmıştı. Peki, Peter Greene kimdir, neden öldü?

Ucuz Roman ve Maske filmlerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Greene’in, cuma günü New York’taki dairesinde ölü bulunduğu ve bu bilginin menajeri tarafından doğrulandığı belirtildi. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Oyunculuk kariyerine 20’li yaşlarında başlayan Greene, canlandırdığı çeşitli kötü karakterler ve suçlularla büyük beğeni topladı.

Menajeri Gregg Edwards, Sky News’in ABD’deki kardeş kuruluşu NBC News’e yaptığı açıklamada, “Peter’dan daha iyi bir kötü karakteri kimse canlandıramazdı." dedi. Jim Carrey’nin başrolünde yer aldığı Maske filminde ise kötü karakter Dorian rolüyle izleyici karşısına çıktı.

PETER GREENE KİMDİR?

8 Ekim 1965 tarihinde dünyaya gelen Peter Greene Amerikalı bir aktördü. Genellikle kötü adam rolleriyle tanınan bir karakter oyuncusuydu. 1990’ların başında oyunculuğa başlayan Greene, birçok film ve dizide yan rollerde yer aldı.Greene, karakteristik yüzü ve güçlü oyunculuğuyla 1990’lar boyunca kötü karakterlerin aranılan ismi oldu. Kişisel yaşamında 1990’larda yasaklı maddeyle mücadele etti.

