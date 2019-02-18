Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir vatandaş, Akkaya-Yerkesik Mahallesi arasında bir dere yatağında çanta içinde bebek bulduğunu ihbar etti. Muğla Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası 112 Acil Yardım ambulansı ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler olay yerine vardıklarında çalılar içinde bir çantanın içinde henüz yeni doğmuş kız bebek bulundu. Göbek kordonunun bile kesilmediği bebek 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bebeğin gece ya da sabah doğduğu öğrenilirken, göbek kordonunun 112 ekipleri tarafından kesildiği, hipotermi geçirdiği öğrenildi. Bebek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Terk edilen bebek ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri terk edilen bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.