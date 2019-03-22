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Tarımsal destek ödemeleri başladı
22.03.2019 - 13:10 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklerle ilgili, "Bugün itibarıyla 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapmış olacağız, çiftçimize, üreticilerimize müjde mahiyetinde bu haberi vermek isterim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tarım,destek ödemeleri,bekir pakdemirli,
611879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/611879.aspx
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