Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de dün akşam etkili olan soğuk hava, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinin yanısıra il merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte yeşil alanlar, binaların çatıları ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden Pazar sabahına kadar, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riskinin bulunduğu kaydedildi.