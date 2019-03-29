Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başörtülü ve mütedeyyin vatandaşlara hakaretler yağdıran ve gözaltına alınan Bülent Kökoğlu'nun ardından Erdenay Arık isimli şahıs da Konya Karatay Üniversitesi'nde başörtülü öğrencileri videoya alarak hakaretler yağdırdı.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERİ VİDEOYA ALARAK ÇİRKİN İFADELERLE SALDIRDI

Karatay Üniversitesi etiketini kullanarak okul bahçesindeki başörtülü öğrencileri videoya alan Erdenay Arık adlı şahıs hem söz konusu kızlara hem de onların şahsında toplumun üzerinde birleştiği Rabia, Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan kavramlarına hakaretler yağdırdı.

CUMHURBAŞKANINA DA HAKARET ETTİ

Erdenay Arık isimli şahıs aynı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret etti.

HESABINI KAPATTI

Muhataplarına sezdirmeden gizlice kameraya alan şahıs videoda iddialı ifadeler sarfederken skandalın yayınlanmaya başlamasının ardından sosyal medya hesabını kapattı.

KARATAY ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

KTO Karatay Üniversitesi’nin muhafazakâr, milli ve manevi değerlerine bağlı olması ve bu eksende eğitim vermesinden rahatsızlık duyan ve üniversite öğrencisi olmayan, Konya’da bir lisede eğitim gören bir grup tarafından üniversite de etiketlenerek sosyal medyada başörtülü öğrencilere ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ahlak dışı söylemler, hakaretler içeren bir video yayınlandı.



Seçim öncesi ülkemizi ve milletimizi ayrıştırmak, kaos çıkarmak amacının açık açık ortada olduğu bu videoya açıklama KTO Karatay Üniversitesi ve üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk’ten geldi. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı bir şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provakatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verilirken Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ise “Üniversitemiz öğrencisi olmadığı halde yaptığı izinsiz çekimle öğrencilerimize, Cumhurbaşkanımıza ve milletimizin değerlerine sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahsa yönelik hukuki işlem başlatılmıştır ve tüm gereği yapılacaktır.” açıklamalarında bulundu.