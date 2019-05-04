Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden iç kesimleri kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 18