Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oltu'da 'teravih namazına gidiyorum' diyerek evden çıkan Halis Gül'den (75) 1 gündür haber alınamıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden Ardahan'ın Göle ilçesi istikametine doğru gittiği belirlenen 75 yaşındaki yaşlı adamın, 23.04'te oğlu Gültekin'i arayarak köprüden düştüğünü söylediği öğrenildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Oltu jandarma ekiplerinin yapmış olduğu aramada Halis Gül’den bir ize rastlanmadı.

Oltu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Halis Gül, iftarını yaptıktan sonra saat 20.00 sıralarında teravih namazını kılmak için evden çıktı. Eve dönmeyen Halis Gül, saat 23.04 sıralarında oğlu Gültekin'i arayarak, "Ben köprüden düştüm, başım kanıyor" dedi. Gültekin Gül, bunun üzerine durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İlçedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Halis Gül'ün 20.04'te Kaymakamlık lojmanları önünden geçerek Ardahan'ın Göle ilçesi istikametine gittiği belirlendi.

Yaşlı adamın oğluyla yaptığı telefon görüşmesinden yerini tespite çalışan ekipler, ilçeye 12 kilometre uzaklıkta Yolboyu baz istasyonu yakınında olma ihtimalini değerlendirdi. Bölgede arama yapan ekipler, yaşlı adamdan bir ize rastlanmadı. Oltu Çayı'na düşme ihtimali de değerlendirilen yaşlı adamın bulunması için Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bilgi verildi.