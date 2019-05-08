Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tuzla Mescit Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir lojistik firmasının deposunda saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen tır şoförü aracında taşıdığı yükü boşaltmak için iş yerinin deposuna geldi. Tırın kasasındaki yük forklift ile indirildiği sırada, tır şoförü forkliftteki bir tankın düşmek üzere olduğunu fark etti. Tankı düzeltmek isteyen şoför o sırada üzerine düşen tonlarca ağırlıktaki tankın altında kaldı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze adli tıp morguna kaldırıldı.