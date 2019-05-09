Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erdemli ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında 5 ev ile 3 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ve sim kartları, 10 tabanca fişeği, toplam 619 bin lira değerinde 28 senet, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu not defteri, ajanda ve mali nitelikte evrak, 5 pos cihazı, 7 gümrük kaçağı cep telefonu, bir ruhsatsız av tüfeği ile 11 harici bellek ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları ileri sürülen 7 zanlı, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.