Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Bir metal fabrikasına ait boyahane bölümünde gerçekleşen patlama sonucu alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlamanın yakınında bulanan 5 kişi alevlerden etkilenirken, onları kurtarmak isteyen 3 kişi ise dumandan zehirlendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alırken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yara almadan kurtulanlar ise gözyaşlarına boğuldu.