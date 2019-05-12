Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesinde meydana geldi. Kaplan ailesi Anneler Gününü kutlamak için bir alışveriş merkezine gitti. Burada bir süre eğlenen Kaplan ailesi daha sonra iki otomobile binerek evlerine dönmek üzere yola çıktı. Dayı Gökhan Kaplan'ın kullandığı otomobile anneanne Nurgül Kaplan, torunları Mert (9) ve Kerem Kaplan (5) bindi. Diğer araca ise çocukların annesi Fatma Kaplan ve eşi bindi. Gökhan Kaplan Mavi Bulvara geldiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Dayı Kaplan hemen çocukları kurtarmak için seferber oldu.

Bu sırada esnaf da aileyi kurtarmak için seferber oldu. Esnaf Murat Özbilir hemen kanala atlayarak çocukları Kaplan'dan alıp karaya çıkardı. Anneanne de oğlu tarafından kurtarılarak sudan çıkarıldı. Kazayı gören vatandaşların çağırdığı ambulans ve polis ekipleri de hemen olay yerine geldi. Bu sırada arkadan gelen ve otomobilde bulunan anne Fatma Kaplan kazayı görünce önce kısa süreli şok geçirdi. Çocuklarının sağ olduğunu görünce onlara sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Annesini göremeyen Kaplan onun nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine kanalın karşı tarafından ambulansta olan anne aşağı inip kızına iyi olduğunu söyleyip onu sakinleştirdi. Daha sonra olay yerine anneannenin diğer kızı Aysima Kaplan geldi. Annesi ona uzun uzun sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonrada yeğenlerini sordu. Bunun üzerine bir basın mensubu kadına yeğenlerinin iyi olduğu görüntüyü gösterdi. Kaplan bu sayede sakinleşip daha sonrada yeğenlerine sarılarak ağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, esnaf Murat Özbilir, insanlık vazifesini yaptığını, geçen cuma günü de aynı yerden bir otomobilin kanala düştüğünü burada sürekli kanala araç düştüğünü söyledi.

Dayı Kaplan da birden aracın kanala düştüğünü önce yeğenlerini kurtarmaya çalıştığını sonra esnafın yardım ettiğini söyledi.