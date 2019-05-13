Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yaz kampları bu noktada ailelerin kurtarıcısı. Çocukların doğada vakit geçirmesi, çeşitli spor aktivitelerine katılması, yaşıtlarıyla sosyalleşmesi, kaliteli vakit geçirip bilgisayar ve tabletten uzaklaşması için bulunmaz fırsat. Tabii güvenilir olanı bulduğunuzda... Okulların, derneklerin düzenlediği kamplar iyi araştırılıp, maddi karşılığı da bulunduktan sonra seçilebilir. Gelelim bu sürenin çocuklar için neler sağlayacağına...

¥ Kendi başına bir şeyler yapmayı öğrenir, sizden ayrı yapabileceklerinin farkına varır. Öz güveni artar, öz saygısı artar, kendisini daha iyi ifade etmeye başlar.

¥ Yaşıtlarıyla unutulmaz dostluklar kurar, sosyalleşmekten korkmayıp dışa dönük birey hâline gelir.

¥ Sporun her türlüsüne imkân bulacağı için kendine uygun olanı seçer.

¥ İngilizce eğitim veren kampları seçerseniz çok faydalı bir şey daha yapmış olursunuz.

¥ Doğada olmak enerjisini atmasını sağlar, binalar arasında sıkışıp kalmaktan kurtulur.

¥ Kendisine örnek insan seçer, donanımlı olmanın önemini öğrenir.

¥ Henüz o yaşta bir hikâyesi olur. Kampın sonunda ömür boyu gülümseyerek hatırlayacağı anılar biriktirir.