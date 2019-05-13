Alınan bilgilere göre olay, Mutki ilçesinin Çitliyol köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden Kardaş ailesinin dün iftar için evlerinin bahçesinde kurdukları sofranın yakınına yıldırım düştü. Sofrada bulunan Habro, Ömer Ali, Kutbettin ve Hanımşah Kardaş, yıldırımın düşmesi sonucu yaralanarak Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İftar sofrasına yıldırım düştü: 4 yaralı
13.05.2019 - 15:29 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Mutki ilçesinde dün iftar açmak için bekleyen ailenin kurduğu sofranın yakınına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : iftar,sofra,yıldırım,
624138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624138.aspx
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