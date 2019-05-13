Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre olay, Mutki ilçesinin Çitliyol köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden Kardaş ailesinin dün iftar için evlerinin bahçesinde kurdukları sofranın yakınına yıldırım düştü. Sofrada bulunan Habro, Ömer Ali, Kutbettin ve Hanımşah Kardaş, yıldırımın düşmesi sonucu yaralanarak Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.