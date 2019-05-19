Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Gazihan Dede Türbesi yakınlarında 35 DD 6477 plakalı bir otomobil yanında erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak erkek cesedi üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler neticesinde kafasından silahla vurulan 36 yaşındaki Gazi Gül olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Gazi Gül'ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayet olayına karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.