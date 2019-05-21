Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Sebze Pazarı'nda esnaflık yapan İrfan Yılmaz, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde AK Parti Adayı Binali Yıldırım’a destek olmak amacıyla bir video kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Soğan bulunan tezgaha koyduğu ‘Daha güzel olacak hak yerini bulacak’ etiketli yazının önünde "Öyle 60-70 iftarla, her gün cumayla, bir rekat teravihle bu iş olmaz, memleket iş gönül işi" diyerek video çeken Yılmaz, daha sonra bu videoyu internet ortamında paylaştı. Kısa süre içerisinde milyonlarca insana ulaşan video büyük ses getirirken, esnaf İrfan Yılmaz da adeta fenomen haline geldi.

Videoyu paylaşma amacının Binali Yıldırım’a destek olmak olduğunu söyleyen Yılmaz, ‘her şey güzel olacak’ söyleminin İstanbul’da değil İzmir’de geçerli olması gerektiğini belirtti. Yılmaz, “İstanbul’da zaten her şey güzel kardeşim. İzmir’de bu sloganı kullansana” dedi.



Paylaştığı videonun insanlar tarafından beğenildiğini ve bu yüzden çok izlendiğini söyleyen Yılmaz, videonun bu kadar izleneceğini en başta tahmin etmediğini dile getirdi. Muhalefeti de eleştiren Yılmaz, pazarda sebze ve meyve fiyatlarının düştüğünü ifade ederek, “Domates 10 liraya çıkar ‘Erdoğan neredesin, hükümet neredesin’ derler. Domates 3 liraya düşer bu sefer de ‘hükümet pazarcı oldu’ derler. Bu muhalefet değildir. Böyle muhalefet olmaz” ifadelerini kullandı.

Pazarda satış yaparken kullandığı ‘Daha güzel olacak hak yerini bulacak’ gibi söylemlerin bazıları tarafından eleştirildiğini, bazılarının ise beğendiğini söyleyen Yılmaz, amaçlarının kimsenin kalbini kırmamak olduğunu kaydetti.