Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir evin bahçesine yıldırım düştü. Bahçede bulunan Nilgün (19) ve Zeynep T. (29) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.