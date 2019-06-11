Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaş'ta yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Meis Adası’na gitmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, Meis Adası'nın karşısında yer alan Kaş'ın Çukurbağ Yarımadası sahilinde 21 Suriye ve Irak uyruklu göçmeni yakaladı. 1'i hamile, 9'u çocuk olmak üzere 21 göçmen İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Göçmenler için adli süreç başlatıldı.