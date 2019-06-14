Edinilen bilgiye göre, kaza, Ankara - Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Kadir K. yönetimindeki 16 DD 168 plakalı tır, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak savrulan tır, yol kenarında bulunan soğuk hava deposunun bahçesinde daldı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza sonrası hafif yaralanan tır şoförü Kadir K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, soğuk hava deposuna daldı
14.06.2019 - 13:37 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 13:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da direksiyon hakimiyeti kaybeden tır sürücüsü iş yerinin bahçesine girdi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Ankara - Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Kadir K. yönetimindeki 16 DD 168 plakalı tır, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak savrulan tır, yol kenarında bulunan soğuk hava deposunun bahçesinde daldı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : direksiyon,hakimiyet,tır,soğuk hava,
630988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630988.aspx
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