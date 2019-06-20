Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkı'nda oynayan 12 yaşındaki Onur B, elektrik direğindeki kaçak akıma kapıldı.

Onur B'nin yere düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur B'yi ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Onur B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve güvenlik önemleri aldı. Onur’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçük çocuğa ilk müdahaleyi yapan Şadiye İpek, “Biz spor yapıyorduk, Onur’un da aralarında olduğu çocuklar oyun oynuyordu. Biz sohbet ederken çocuklar bağırmaya başladı. Tutup elinden çektim, beni buraya fırlattı. Tekrar kalktım bağırdım. ‘Burada elektrik var, çocuklara bir şey oldu’ dedim. Spor ayakkabılarından tuttuk Onur’u çektik. Suni teneffüs yaptım, ağzından kanlı bir su geliyordu. Kendimi kaybettim, çocuk elimde gitti. Annesi geldi, feryat etti. Bu nasıl bir acı” ifadelerini kullandı.

Önceki gün de direğin bulunduğu yere tuvaletini yapan bir köpeğin de çarpıldığını anlatan İpek, “Kontrol kalemini aldım, elektrik direğine tuttum ama elektrik kaçağı yoktu” dedi.

Sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirten Şadiye İpek, “Ambulans erken gelse belki kurtulurdu. Onur bizim mahallenin gülüydü. Daha 12 yaşında nasıl koyalım yere, nasıl buna kıyalım. Canımızdı, aynı binada oturuyoruz, her dakika görüyordum. Kimin sorumluluğu varsa cezasını çeksin. Bugün Onur gitti yarın başka Onur’lar gitmesin” diye konuştu.