Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için vatandaşlar sabah oylarını kullanmaya başlarken, yaşlı vatandaşlar da sandığa gitti. Sarıyer’deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bazı vatandaşlar tekerlekli sandalyeyle oy kullanmaya gelirken, bazıları da yakınlarının yardımıyla geldi.

“Herkes gelsin oyunu kullansın”

Sağlık sorunlarına rağmen oy kullanmaya gelen 85 yaşındaki Saime Bodur, vatandaşlara sandık çağrısı yaptı. Herkesin oy kullanmaya gelmesi gerektiğini söyleyen Saime nine, "Bu zamana kadar kullandık. Herkes gelsin oyunu kullansın. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İnşallah sağlığı ömür verdikçe tekrardan görevini yerine getirmeye devam edecek”

Saime Bodur’u oy kullanması için okula getiren torunu Murat Bodur ise, “Tekrardan vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşlarımızın oy kullanması gerek. Bu bir vatandaşlık görevi. Babaannemi getirdim. Vatandaşlık görevini yerine getirdik. İnşallah sağlığı ömür verdikçe tekrardan görevini yerine getirmeye devam edecek” dedi.

Saime Bodur, torunu ve gelininin yardımıyla oy kullandığı okuldan evine gitti.