Edinilen bilgiye göre, Daday’da Akpınar köyü mevkiinde Mehmet Gedikoğlu (38) idaresindeki 37 PL 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Gedikoğlu ile yanında yolcu olarak bulunan Satiye Çalık (74) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Otomobil takla attı: 2 yaralı
28.06.2019 - 17:56 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Daday ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Kastamonu,
633671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/633671.aspx
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