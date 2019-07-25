Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Başlangıç olarak Aile Saati projesi kapsamında #haydikapatalım hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynlere her gün 19.00 - 20.00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor. Bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte bütün ekranları kapatarak “ekransız” ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapıyor. Proje kapsamında İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılacak 94 kurs ile 1.330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşılacak. Bir yıl boyunca sürecek eğitimler, 20 Eylül 2019’dan itibaren başlayacak. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca “Aile Saati projesi ile çocuklar için teknolojiyi daha faydalı kullanarak aile içi iletişimi güçlendiriyoruz. Teknoloji kullanımının, çocuk için gerçek hayattan öğrenme ve fiziki paylaşımın yerini tutmadığını bilerek yola çıkıyoruz” dedi.