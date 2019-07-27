Edinilen bilgiye göre olay, Kapmescit Mahallesinde meydana geldi. Kamuran Gündüzbey (67) iki katlı evinin balkonundaki asma yapraklarını toplamak istedi. Balkon demiri üzerine çıkan yaşlı kadın, korkuluğun kırılmasıyla beton zemine düştü.
Ambulansla ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gündüzbey, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gündüzbey'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Antalya'da balkondan düşen kadın öldü
27.07.2019 - 17:00 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asma yaprağı toplamak isterken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kapmescit Mahallesinde meydana geldi. Kamuran Gündüzbey (67) iki katlı evinin balkonundaki asma yapraklarını toplamak istedi. Balkon demiri üzerine çıkan yaşlı kadın, korkuluğun kırılmasıyla beton zemine düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,balkon,kadın,story_,
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