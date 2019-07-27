Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Kapmescit Mahallesinde meydana geldi. Kamuran Gündüzbey (67) iki katlı evinin balkonundaki asma yapraklarını toplamak istedi. Balkon demiri üzerine çıkan yaşlı kadın, korkuluğun kırılmasıyla beton zemine düştü.

Ambulansla ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gündüzbey, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gündüzbey'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.