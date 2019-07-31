Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesi karşısında Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı. Sınıra yaklaşık 5 kilometre kadar mesafede iki ayrı noktada çıkan orman yangını Türkiye'den de gözlemleniyor. Esad’ın saldırıları sonrası çıktığı düşünülen yangının şuan için Türkiye’yi tehdit etmediği belirtildi.
Hatay sınırında orman yangını
31.07.2019 - 18:34 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında, Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında orman yangını çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,orman,yangın,
640858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640858.aspx
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