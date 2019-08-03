Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’un en önemli damak zevklerinden olan cağ kebabı yapan restoran işletmecileri, koyun ve kuzu eti bulmakta zorlanıyor. Kebap yapımı için bir yaşını tamamlamış koyun ya da kuzu eti kullanan kebapçılar, yaşadıkları et sıkıntısını çözmek için başta Trakya olmak üzere çeşitli illerden et getirtiyor. İşletmeci Muammer Tanhaş “Kebabın lezzetiyle ilgili müşterilerimizden yoğun şikâyetler alıyoruz. Son 10 yılda bu kadar şikâyet almamıştık. Çünkü cağ kebabında Erzurum’da yetişen koyun ya da kuzu yerine diğer illerden getirilen etleri kullanıyoruz. Bunlar da bizim etin lezzetini vermiyor. 2500 rakımda yayla ve merada otlayan kuzunun etiyle sıfır rakımda otlayanların bir değil. Bizim burada koyunlara kuzulara tuz da veririz. Hayvan tuzunu alıyor, dağda gezdiği için eti sıkı oluyor, yağlı olmuyor” diye konuştu. Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, Erzurum’da sadece cağ kebap işletmecilerinin değil kasapların da kesecek koyun bulamadığını belirtti.