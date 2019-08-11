Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren yurdun dört bir yanından "acemi kasap" haberleri geldi.

Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesmeye başladı.

Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

Önemsiz kesileri olan yaralılar ayakta yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, geçen bayramda sağ elini, bu bayramda da sol elini kestiğini belirterek, "İnsan 2 defa keser mi, kesermiş. Kendi kurbanımızı keserken bıçağı elime soktum" dedi.

İşte yurttan acemi kasap manzaraları...