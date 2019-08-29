İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kent genelinde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.
Diyarbakır'da 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz
29.08.2019 - 17:54 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DİYARBAKIR'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
Etiketler : diyarbakır,
647084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647084.aspx
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