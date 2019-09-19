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İzmir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
İzmir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
19.09.2019 - 10:09 |
Son Güncelleme:
19.09.2019 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü İzmir Urla olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 2.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Etiketler :
İzmir,deprem,
651220
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651220.aspx
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