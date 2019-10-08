Alacam İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde mahkemece tutuklanan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.K.E., Bafra T Tipi cezaevine gönderildi.
Üvey torun tutuklandı
08.10.2019 - 17:37 | Son Güncelleme: 08.10.2019 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da yatalak 83 yaşındaki Gülören Ay'ı darp ederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen üvey torun tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : üvey,torun,tutuklama,
655079 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655079.aspx
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