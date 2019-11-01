Alınan bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kösedere köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan Afganistan uyruklu 56 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Çanakkale’de 56 mülteci yakalandı
01.11.2019 - 17:53 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 56 mülteci yakalandı.
Etiketler : Çanakkale,
659969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659969.aspx
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