Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 81 ilde 2023 farklı bölgede gerçekleştirilecek etkinliği duyurmasının ardından devletin bütün organları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kampanyaya büyük destek verdi.

ERDOĞAN’DAN DESTEK ÇAĞRISI

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, “#11milyonfidan” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz” dedi.

TELEKOMDAN BÜYÜK BAĞIŞ

Türk Telekom da kampanya kapsamında bütün çalışanları adına 38 bin 540 fidan bağışladı. Fidanlar Orman Genel Müdürlüğü depolarından karşılanacak. Fidanlar önceden belirlen ve ‘gelecegenefes.com’ adresinde belirtilen alanlara dikilecek.