Hastaneye getirildiğinde bilinci kapalı olan 13 yaşındaki kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müfettişler yarın okulda inceleme yapacak.
13 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
15.12.2019 - 06:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 06:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Manavgat ilçesi Hatıplar Mahallesi’nde özel bir okulda 8’inci sınıf öğrencisi A.Ç., okulun 4’üncü katındaki sınıfta pencereden aşağıya düştü.
Etiketler : manavgat,şüpheli ölüm,
668836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668836.aspx
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