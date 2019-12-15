Hastaneye getirildiğinde bilinci kapalı olan 13 yaşındaki kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müfettişler yarın okulda inceleme yapacak.