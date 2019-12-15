Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastaneye getirildiğinde bilinci kapalı olan 13 yaşındaki kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müfettişler yarın okulda inceleme yapacak.