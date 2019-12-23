Kaza, Antalya-Kemer kara yolunda bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel çalışanlarını taşıdığı öğrenilen minibüs, Topçam mevkiinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan 13 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken ağır yaralı bulunmadığı bildirildi.
Antalya'da servis minibüsü kazası: 13 yaralı
23.12.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da yoldan çıkıp kayalıklara çarpan minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,
670483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670483.aspx
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