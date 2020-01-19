Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Geyve ilçesine bağlı Doğançay Köprübaşı Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da ikamet eden ev sahibi Ş.R.’ya ait 2 katlı evin içerisinde el feneri ile dolaşıldığını ve evin bahçesinden ikinci katın penceresine tahta merdiven kurularak girildiğini gören jandarma ekipleri, hırsızın kullandığı merdivenden eve girdi. Jandarma ekipleri şüpheli Ü.D.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde evden çaldığı 1 adet kuru sıkı tabanca ve 40 adet fişek çıktı. Hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.