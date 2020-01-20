Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
Ceren Özdemir'in katili ikinci kez hakim karşısında
20.01.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ceren Özdemir,katil,
676226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/676226.aspx
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