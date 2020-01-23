Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede, tarihi konakları canlandırmak ve turizme kazandırmak için Sakarya Valiliği ve ilçe belediyesi arasında protokol imzalandı. Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, binaların dış cephelerinde ana rengin beyaz, pencereler ve kat silmelerinin ise kahverengi olduğunu belirtti. Pilavcı “Bununla ilgili bir karar aldık. Bütün Taraklı’da yapılan yeni binaların bile görüntüsünün, Osmanlı zamanında olduğu gibi mevcut konaklarımızın hâli gibi yapmak istiyoruz. Belediye Meclisi toplantısında bununla alakalı karar aldık. İnşallah Taraklı’ya baktığınızda sadece tarihî konaklar değil, bütün evlerde gözünüzü tırmalayacak hiçbir şey olmayacak” diye konuştu.