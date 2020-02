Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 72 yıl önce mezun olan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı emekli Askerî Hâkim Albay Ali Cesuroğlu için Kastamonu Barosu Konferans Salonunda ‘Cübbe Giydirme” töreni düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra çok sayıda askerî ve mülkî erkân katıldı.

30 yıl askerî hâkimlik görevinde bulunan emekli Hâkim Albay Ali Cesuroğlu, avukatlık yemininin ardından avukatlık ruhsatnamesini Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’ndan aldı. Yemin etmesinin ardından cübbesi de giydirilen Ali Cesuroğlu’na Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun tarafından terazi görünümlü plaket hediye edildi.



“BU MİLLET SİZE MİNNETTAR”

Törende konuşan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, böyle bir törende bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, “Ali Cesuroğlu, Kore ve Kıbrıs gazisi. Burada gazilerimiz var, kendilerinden Allah bin kere razı olsun. Bu millet size minnettar. Biz bugün bu vatanda huzur içerisinde, güvenlik içerisinde yaşayabiliyorsak, sizlerin sayesindedir. Bugün bu vatana göğüslerini siper etmiş, nice gazilerimiz ve nice şehitlerimiz sayesindedir. Zor günler yaşıyoruz ama bir taraftan da böyle önemli olayları her zerremizle idrak etmeliyiz. Bu önemli bir an. 1920’de kurulmuş bir baro, 1923 doğumlu bir çınar, memleketin her köşesinde memleketine hizmet etmiş ve avukatlık mesleğini seçmiş bir çınar. Bu bizim için müthiş bir şey. Varlığınızla güç buluyoruz. Kastamonu Barosu’na avukatlık mesleğinin bayrağını nice nice zirvelere çektiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Kastamonu Baro Başkanı Av. Özgür Demir de, “Avukatlık ruhsatnamesini teslim ettiğimiz Ali Cesuroğlu, 72 yıl önce Hukuk Fakültesini bitirmiş bir isim. Bugün yemin ederek avukatlık mesleği sahibi oldu. Gerçekten Türkiye’de böyle bir ruhsat töreni bir ilktir” şeklinde konuştu.



EN YAŞLI GAZİ VE EN YAŞLI AVUKAT ALİ CESUROĞLU’NDAN HAYAT DERSİ

Çok savaş gördüm, şunu anladım; bir olursak bizi kimse yıkamaz

Avukatlık ruhsatını alarak cübbesini giyen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı görevini de sürdüren Kore ve Kıbrıs gazisi Emekli Hâkim Albay Ali Cesuroğlu, törende duygusal bir konuşma yaptı. Sözlerine, “Çok savaş meydanlarında bulundum, çok acılar gördüm” diye başlayan Cesuroğlu, şunları söyledi: Son zamanlarda yaşanan hadiselerde şehit verdiğimiz kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Onların acısını bizler de paylaşıyoruz. Yüreğimizde hissediyoruz. Çok hadiseler görmüş geçirmiş biri olarak söylemeliyim ki, bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Türkiye’nin başında ne zaman bir sıkıntı olmuşsa, toplum olarak hep birlikte olmuşuz. Sıkıntıların üstesinden böyle gelmişiz. Bugün de milletçe birlik ve beraberlik içinde olursak, Allah’ın izniyle kimse bizi yıkamaz, yolumuzdan çeviremez.



UNVANINA UNVAN KATTI

Türkiye’nin en yaşlı gazisi unvanının yanı sıra en yaşlı avukatı da olduğunu belirten Cesuroğlu, “Şu ana kadar albay oldum, hâkim oldum, gazi oldum ama bir noksanım kalmıştı. Bu sefer de avukat oldum. Son derece mutluyum. Şu anda 97 yaşındayım. Türkiye’de yaşayan en yaşlı gaziyim. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Türkiye’nin en yaşlı avukatı olduğumu söyledi. Sağ olsun. Son olarak şunu belirteyim ki, devletimize bağlıyım, milletimin hizmetindeyim” şeklinde konuştu.



