Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke, 234 milyon lira değer biçti. Köşk, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı. Yirmi yedi dönüm bahçe içerisindeki köşkün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü. Ragıp Paşa, 1920 senesinde bu köşkte vefat etti. Köşk daha sonra farklı kişilerin mülkiyetine geçti.
İcradan satılık Perili Köşk
15.02.2020 - 04:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Caddebostan'da bulunan ve “Perili Köşk” adıyla bilinen Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak.
Etiketler : ragıp paşa köşkü,perili köşk,
681484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681484.aspx
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