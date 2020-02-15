Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke, 234 milyon lira değer biçti. Köşk, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı. Yirmi yedi dönüm bahçe içerisindeki köşkün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü. Ragıp Paşa, 1920 senesinde bu köşkte vefat etti. Köşk daha sonra farklı kişilerin mülkiyetine geçti.