Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat Hava Durumu... Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Sinop, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu 14