Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY’nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik 66 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonla 56 kişiyi gözaltına aldı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
FETÖ’nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı
28.02.2020 - 15:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 56 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fetö,
684648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684648.aspx
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