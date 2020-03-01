Denizlispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için Atatürk Stadı'na gelen ve ismi öğrenilemeyen kadın taraftar karşılaşma başlangıcında İdlib’de şehit düşen 34 kahraman askerin isimleri okunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehitlerin isimleri okunmaya başladıktan sonra kendini tutamayan kadın taraftar hüngür hüngür ağladı. Duygu dolu bu anlar ise fotoğraf karelerine yansıdı.
Şehitlerin isimleri okunurken tribünde hüngür hüngür ağladı
01.03.2020 - 15:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 24. haftasında Denizlispor ile Yeni Malatyaspor oynanan karşılaşama da İdlib şehitlerinin ismi okunurken maçı izlemeye gelen kadın bir taraftarın gözyaşlarına boğulması herkesi duygulandırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit,
685018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/685018.aspx
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