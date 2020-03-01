Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için Atatürk Stadı'na gelen ve ismi öğrenilemeyen kadın taraftar karşılaşma başlangıcında İdlib’de şehit düşen 34 kahraman askerin isimleri okunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehitlerin isimleri okunmaya başladıktan sonra kendini tutamayan kadın taraftar hüngür hüngür ağladı. Duygu dolu bu anlar ise fotoğraf karelerine yansıdı.