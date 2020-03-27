Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle şehit cenazeleri her zamankinden daha hüzünlü geçti. Manisa’da şehit Karakaya’nın naaşı, Selvilitepe Mahallesi’ndeki babaevinde edilen duaların ardından Turgutlu Belediye Mezarlığı’na götürüldü. Yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı öğrenilen 22 yaşındaki şehidin cenazesi, cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde toprağa verildi. Şanlıurfa’da da yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan ve bekâr olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Karataş’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Sızan Mahallesi’ndeki babaevinde yapılan duaların ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Her iki törende de cenazeye katılanlara sık sık “sosyal mesafeye” uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Belediyeler, cenaze törenine katılanlara hijyenik maske ve eldiven dağıttı. Cenaze namazları, cemaat arasına mesafe bırakılarak kılındı. Tören sırasında şehitlerin anne ve babaları jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi.