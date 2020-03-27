Koronavirüs tedbirleri sebebiyle şehit cenazeleri her zamankinden daha hüzünlü geçti. Manisa’da şehit Karakaya’nın naaşı, Selvilitepe Mahallesi’ndeki babaevinde edilen duaların ardından Turgutlu Belediye Mezarlığı’na götürüldü. Yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı öğrenilen 22 yaşındaki şehidin cenazesi, cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde toprağa verildi. Şanlıurfa’da da yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan ve bekâr olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehit Karataş’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Sızan Mahallesi’ndeki babaevinde yapılan duaların ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Her iki törende de cenazeye katılanlara sık sık “sosyal mesafeye” uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Belediyeler, cenaze törenine katılanlara hijyenik maske ve eldiven dağıttı. Cenaze namazları, cemaat arasına mesafe bırakılarak kılındı. Tören sırasında şehitlerin anne ve babaları jandarma ve sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi.
Irak şehitlerine hüzünlü veda
27.03.2020 - 06:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 06:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın cenazesi, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş’ın cenazesi de Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde toprağa verildi.
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691380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691380.aspx
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