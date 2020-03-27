Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgı deniz ulaşımını da etkiledi. Yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlere bir yeni daha eklendi. Salgının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerini durdurdu. İDO'nun resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda, "Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 09 Nisan 2020 tarihine kadar; Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve tüm deniz otobüsü hatlarımızdaki seferlerimiz tamamen durdurulmuştur" denildi.

İç hat seferlerinin de durdurulduğunun açıklandığı duyuruda, "Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde iç hat deniz otobüsü seferlerimize geçici olarak ara veriyoruz. Harem Sirkeci seferlerimiz normal düzeninde yapılmaya devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.